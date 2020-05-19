Депутат считает ограничение передвижения на период празднования Ураза-байрам важным шагом в борьбе с COVID-19

18 мая Президент РФ Владимир Путин в режиме ВКС обсудил ситуацию с COVID-19 в Дагестане с руководством республики. В частности Президент отметил необходимость сохранения режима самоизоляции в дни празднования священного праздника Ураза-Байрам.

Депутат НС РД Зумруд Бучаева отметила, что ограничение передвижения в дни празднования позволит избежать расширения темпов инфицирования.

Сопредседатель ОНФ РД Джамбулат Магомедов отметил, что поддержка, оказываемая федеральным центром, будет способствовать улучшению ситуации и консолидации общества.

По информации главы Минздрава РД Джамалудина Гаджиибрагимова на 17 мая от COVID-19в республике скончались 29 человек, от внебольничной пневмонии 657.