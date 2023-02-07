Депутат Садрудин Айгубов помог жителям села Ингердах Ахвахского района решить проблему с электроснабжением

Депутат приобрел новый трансформатор мощностью 400 кВА.

Многие годы жители села живут с низким напряжением в сети и постоянными перебоями с электроэнергией.

Парламентарий при содействии Фонда «Возрождение» приобрел трансформатор стоимостью 200 тыс. рублей, который был привезен в село и установлен. Этого достаточно, чтобы обеспечить 221 хозяйство надежным электроснабжением. Трансформатор рассчитан на подключение еще большего числа потребителей энергии.

Жители села Ингердах выражают благодарность Садрудину Айгубову и всем, кто активно участвовал в обеспечении стабильного электроснабжения села.