Депутат районного Собрания Новолакского района Рамазан Хайдаков посетил раненых бойцов в военном госпитале в Химках

Накануне помощник депутата Государственной Думы России, посол ВФСК ГТО в Дагестане, депутат районного Собрания депутатов Новолакского района Рамазан Хайдаков посетил военнослужащих, находящихся на лечении в военном госпитале в городе Химки.

Среди ребят – дагестанцы, русские и др.

«Тепло пообщался с ребятами. Ранения разные, но все держатся молодцом, — рассказывает Хайдаков, — в беседе с ребятами узнал, что некоторые попали в госпиталь после плена. По их словам, самое страшное они испытали в Львовском СИЗО, здесь над ними издевались, но благо страна позаботилась об обмене пленными и ребята уже на Родине, живые.

В свою очередь, поблагодарил бойцов за их ратный труд и подчеркнул, что они прошли невероятные испытания, выпавшие в годы ВОВ нашим отцам и дедам», — заключил депутат.

Отметим, что помощник депутата Госдумы России регулярно посещает зону СВО, госпитали, наших военнослужащих с различными миссиями.