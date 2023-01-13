Депутат от «Единой России» Джамаладин Гасанов исполнил мечту ребенка, оставшегося без родителей

По всей стране продолжается акция «Елка желаний». Активное участие в ней принимают депутаты от партии «Единая России». Главный смысл этой акции в том, чтобы новогодний праздник по-настоящему пришел во все дома жителей России. К сожалению, не во всех семьях есть возможность реализовать мечты и пожелания детей, которые они связывают с наступлением Нового года.

6-летний Джабраил Абдулаев из села Тукита Ахвахского района и его трехлетняя сестренка остались без родителей. Они живут в прикутанном хозяйстве Местерух (Кирпич Кутан) Хасавюртовского района, где их воспитывают бабушка и дедушка. Маленький Джабраил уже понимает, что теперь должен быть сильным и крепким, чтобы защищать сестренку, помогать бабушке и дедушке по хозяйству. Он попросил Деда Мороза подарить ему шведскую стенку для занятий физкультурой. Местные активисты партии «Единая Россия» подсказали и помогли опекунам отправить этот запрос на «Елку желаний».

Депутат Госдумы Джамаладин Гасанов принял самое активное участие в благородной акции и снял с «Елки желаний» десять шаров.

«Очень хочется, чтобы исполнились все просьбы детей, которые попали в эту акцию. Я и мои коллеги по партии взялись исполнить десятки таких пожеланий. Просьбу Джабраила из Ахвахского района я выполню с большим удовольствием, потому что это помощь настоящему мужчине, который уже в 6 лет понимает свою ответственность перед окружающими его родными людьми. Именно из таких ребят вырастают настоящие защитники своей Родины, патриоты Дагестана и Росси», — сказал депутат.

По поручению депутата ГД РФ его помощник Ахмед Ибрагимов привез Джабраилу шведскую стенку, в которой все остальное регулируется под его рост и возраст. Вместе с врио главы села Местерух Нурмагомедовым Сосланом и имамом села Зулумхановым Саидом они пришли в дом, где их встретил дедушка Джабраила. Общими усилиями установили стенку и пожелали маленькому Джабраилу успехов в спорте, учебе и во всех его благородных деяниях.