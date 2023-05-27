Депутат НС РД Заур Расулов прокомментировал избрание на должность мэра Махачкалы Юсупа Умавова

«Вчера мэром Махачкалы был избран Юсуп Джанбекович Умавов.

До перехода в столичную администрацию он возглавлял Комитет НС РД по промышленности, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству, в который вхожу и я.

Для меня Юсуп Джанбекович был и остаётся старшим товарищем, к которому я в любой момент могу обратиться за советом. Он всегда чутко реагировал на обращения избирателей, старался решать все вопросы, с которыми подходили люди.

За плечами Юсупа Джанбековича огромный опыт работы на различных должностях, и везде он проявлял профессионализм, любовь к Родине, трудолюбие, чем и заслужил доверие дагестанцев. Он не просто хороший управленец, но и настоящий горец, человек с мужским характером.

Важно и то, что новый градоначальник уже глубоко погружен в проблемы Махачкалы, знает, по какому пути должна идти наша столица, чтобы стать современным, комфортным и красивым городом. Думаю, в приоритете будут вопросы, касающиеся ЖКХ, так как именно эта сфера больше остальных волнует махачкалинцев.

Уверен, Юсуп Джанбекович в полной мере использует свой опыт и знания на благо Махачкалы, а мы будем поддерживать все его положительные инициативы», — сказал

член комитета по промышленности ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству НС РД, вице-президент федерации дзюдо Дагестана, депутат НС РД Заур Расулов.