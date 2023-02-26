Депутат НС РД Заур Расулов напомнил о важности решения, принятого год назад

«С начала специальной военной операции прошёл год. За этот год мы многое переосмыслили. И если в начале у кого-то могли возникать сомнения, сегодня мы видим: враг угрожал безопасности нашей Родины и вынашивал планы по навязыванию своей игры.

Но они забыли, что Россия – сильная, великая держава, которая не приемлет, если кто-то будет посягать на её свободу. В трудное время наш народ показал единство и сплоченность, наши бойцы – проявили бесстрашие и воинскую доблесть.

Россию не сломить! Желаю нашим воинам успешно решить все задачи, поставленные президентом, и вернуться домой с победой!», — написал депутат на своей странице в телеграм.