Политика

Депутат НС РД Уллубий Абуков: «Сергей Меликов показал свою готовность к решению проблем»

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Депутат Народного Собрания РД Уллубий Абуков считает, что за период руководства Сергея Меликова, в регионе сделаны первые шаги к решению проблем, которые скапливались десятилетиями. Это подтверждает и приезд в Дагестан делегации Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Сенаторы приехали с желанием помочь и разобраться с существующими проблемами. Избрание Сергея Меликова на пост Главы Республики Дагестан, по мнению Уллубия Абукова, предоставит ему дополнительные возможности для достижения поставленных целей и задач.

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