Депутат НС РД Тимур Гусаев направил помощь в Агульский район

Депутат Народного Собрания РД Тимур Гусаев направил 200 коробок с продуктовыми наборами в Агульский район. Гусаев в связи с трудным положением, вызванным пандемией коронавируса, и в честь месяца Рамадан решил помочь своим землякам. Помимо продовольственной помощи, он также направил кислородный концентратор для аппарата ИВЛ для нужд Агульской ЦРБ.

Как сообщил волонтер Али Магомедов, продуктовые наборы были доставлены еще вчера, 20 мая, а сегодня их раздали по селам. «Вчера вечером машина с коробками в количестве 200 штук и 1 кислородный концентратор поступили в наш район. Из-за нехватки времени раздачу продуктовых наборов решили отложить на следующий день. Заранее обговорив время, сегодня волонтеры передали их главам сельских поселений муниципалитета, за исключением села Амух. Им мы передадим позже», — сообщил Магомедов.

Глава Агульского района Закир Каидов во время распределения продуктовых наборов прокомментировал ситуацию, назвав ее «приятной миссией». «В течение этого благословенного месяца Рамадан и на период действия самоизоляции многим жителям нашего района, которые находились в трудной жизненной ситуации, оказывалась различного рода помощь нашими земляками, как выходцами из Агульского района, также и теми, кто проживает в Агульском районе. Но и очередная порция приятного — это раздача продуктовых наборов от депутата НС РД от Агульского района Тимура Гусаева», — сказал Каидов.

Глава муниципалитета в своей речи также затронул всех меценатов и тех, кто оказал непосредственную помощь, чтобы эти продукты дошли до нуждающихся. «Мы хотим всех, кто принял в этом участие, кто внес свой вклад, поблагодарить в очередной раз за то, что они сделали», — заявил руководитель района.

Он также выразил надежду, что кислородный регулятор, предоставленный Гусаевым вместе с продуктовыми наборами, не понадобится в этой сложной ситуации. «Будем надеяться, что у нас будет не так много больных и не будет тяжелобольных, но все же, имея в наличии такие необходимые аппараты, оборудование, мы будем готовы ко всему», — отметил глава района.

В продуктовый набор вошли продовольственные товары 11 видов, среди которых были рис, различные крупы, сливочное масло и др. Продукты будут распределены главами сельских поселений совместно с имамами сел согласно составленным и согласованным заранее спискам. В списках значатся малоимущие и многодетные семьи, сироты, а также маломобильные и пожилые люди. Кислородный концентратор был передан главврачу Агульской ЦРБ Курбанмагомедову, из уст которого также прозвучали слова благодарности в адрес Тимура Гусаева.

Проведение подобного рода акций с периода самоизоляции стало доброй традицией в Агульском районе. Ранее в муниципалитете также несколько благотворительных акций под девизом «Мы вместе» были успешно реализованы. Пусть Всевышний воздаст каждому за искренне сделанное садакьа многократно! Амин!

Камиль Мирзоев