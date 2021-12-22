Депутат НС РД Султан Ибрагимов провёл личный приём граждан

Султан Ибрагимов провёл личный приём граждан. Депутат Народного Собрания РД выслушал обращения четырнадцати человек и практически все обращения были решены безотлагательно. Кроме того, по некоторым вопросам были подготовлены обращения в соответствующие учреждения. В числе граждан, обратившихся к депутату, и многодетная мать Патимат Мусаева. Она обратилась с просьбой оказать содействие в обеспечении её продуктовым набором в связи со сложными условиями жизни. Для решения вопроса Султан Ибрагимов обратился в фонд «Инсан», и теперь семья Мусаевых будет обеспечена всеми необходимыми продуктами питания.

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