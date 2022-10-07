Депутат НС РД Сефер Алиев посетил Военный комиссариат городов Дербент, Дагестанские Огни и Дербентского района

В среду, 5 октября, заместитель главы администрации по вопросам общественной безопасности города Дагестанские Огни Эльдар Велиев и депутат Народного собрания РД Сефер Алиев посетили Военный комиссариат городов Дербент, Дагестанские Огни и Дербентского района.

Они пообщались с мобилизованными гражданами, выслушали их пожелания и замечания. Так, в беседе с Сефером Алиевым один из призванных в рамках мобилизации огнинцев попросил оказать помощь его беременной супруге, которая в настоящее время находится на сохранении в ЦГБ города Дагестанские Огни.

В ответ депутат в присутствии мобилизованного созвонился с заведующим родильного отделения ЦГБ Акифом Демирбековым, попросив его взять на особый контроль содержание беременной супруги призывника. Кроме того, Сефер Алиев приобрел необходимые медицинские препараты для этой девушки.

Также Сефер Алиев вручил мобилизованным гражданам наборы с предметами первой необходимости.