Депутат НС РД Расим Гаджиагаев отправляется в зону специальной военной операции

Депутат Народного Собрания Республики Дагестан, член Комитета парламента по образованию и науке Расим Гаджиагаев отправляется в зону специальной военной операции.

Напутствовать коллегу пришли первый заместитель Председателя Народного Собрания РД Юрий Левицкий, заместители Председателя Народного Собрания РД Сайгидахмед Ахмедов, Камил Давдиев, председатели комитетов Сефер Алиев и Мурат Пайзулаев, полномочный представитель Главы Республики Дагестан в Народном Собрании РД Нюсрет Омаров.

Обращаясь к депутату, Юрий Левицкий отметил, что жители Дагестана всегда отличались любовью к Родине, самоотверженностью и мужеством. «Именно дагестанцы в 1999 году дали вместе с российской армией отпор международным террористам-наемникам, защищая территориальную целостность нашей страны», – сказал Юрий Левицкий.

Он также подчеркнул, что от лица депутатов желает скорейшего завершения специальной военной операции и возвращения Гаджиагаева в ряды депутатского корпуса.

Сайгидахмед Ахмедов, в свою очередь, пожелал Расиму Гаджиагаеву с честью выполнить поставленные перед ним задачи. Также он отметил, что в Дагестане много тех, кто добровольно отправился участвовать в спецоперации на Украине.

Расим Гаджиагаев поблагодарил коллег за добрые пожелания и отметил, что он с гуманитарной миссией ранее побывал на Донбассе и своими глазами видел страдания мирных жителей.

«Принятое Верховным Главнокомандующим решение поддерживаю, что поставленные цели и задачи будут достигнуты, никаких сомнений быть не может», – дополнил Гаджиагаев.