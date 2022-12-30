Депутат НС РД посетил один из детских садов города Избербаш

Депутат Хабибулла Магомедов посетил МКДОУ «Детский сад № 10» в городе Избербаше, где ознакомился с ходом капитального ремонта.

Напомним, что в связи с реализацией республиканской программы капитального ремонта дошкольных образовательных учреждений с 3 октября эксплуатация муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10» была приостановлена для проведения ремонтных работ.

Депутат осмотрел здание дошкольного учреждения, пообщался с подрядчиками.

Было отмечено, что ремонтные работы выполнены на 100%. В детском саду проводится генеральная уборка. Приём детей начнется с января 2023 года.