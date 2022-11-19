Депутат НС РД Елена Павлюченко с рабочим визитом посетила Табасаранский район

Вчера, 18 ноября, председатель Комитета Народного Собрания РД по образованию и науке Елена Павлюченко с рабочим визитом посетила Табасаранский район.

В ходе визита совместно с руководителем района Магомедом Курбановым и ответственными работниками администрации побывали в ряде образовательных учреждений района, где осмотрели территорию зданий школ, ознакомились с учебным процессом.

В первую очередь посетили Ягдыгскую СОШ №1, которая в этом году была капитально отремонтирована в рамках реализации федеральной программы «Развитие образования». В школе заменены полы, потолки, кровля, фасад обшит гипсокартоном, также заменена и система отопления. В целом школа преобразилась полностью. Здесь осмотрели территорию школы, оценила качество проделанных работ в рамках капитального ремонта.

Далее она посетила Хучнинскую школу №2, Гимназию Табасаранского района и Хучнинский лицей №1. Во всех школах Елена Павлюченко осмотрела здания, проверила состояние пищеблоков, соблюдение в них санитарных норм, ознакомилась с меню, графиком питания детей начальных классов. В ходе беседы с директорами и учителями поинтересовалась организацией учебного и воспитательного процесса в образовательных учреждениях. Интересовалась о состоянии дел с обеспеченностью книгами, на каком уровне находится преподавание родных языков. Кроме того, посетила классы и пообщалась с учащимися. В частности, поинтересовалась у учащихся, какие предметы им нравятся, изучают ли родные языки, какие профессии выбрали и т. д. На что дети с удовольствием отвечали и включались в беседу.

Ознакомилась она также созданными в школах с «Партами Героев», посвящённые нашим прославленным землякам Героям — Рустаму Мурадову и Руслану Курбанову.

Отметим, что в республике запущен образовательный проект «Парта Героя» в рамках партийного проекта «Новая школа». Региональным координатором этого проекта является Елена Павлюченко.

Подробнее об этом проекте Елена Павлюченко рассказала в Хучнинском лицее №1 во время беседы со старшеклассниками. Здесь же она поговорила с учащимися о выборе будущей профессии, о значении профессии учителя, о поднятии престижа учителя, над которым они сейчас работают, пожелала детям успешной сдачи экзаменов.