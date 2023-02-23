Депутат НС РД Д. Сулейманов навестил семьи участников СВО

Вчера, 22 февраля, в преддверии праздника Дня защитника Отечества депутат Народного Собрания Республики Дагестан Давуд Амаевич Сулейманов встретился с родными и близкими наших ребят, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, защищая честь, интересы и безопасность России.

Первым парламентарий посетил семью Махмудова Абубакара Алиевича. Все трое его сыновей участвуют в спецоперации.

Давуд Амаевич поздравил Абубакара и его семью с наступающим праздником и рассказал о том, что делается государством для участников СВО и их семьям, какие льготы имеют семьи мобилизованных и участников специальной военной операции, поблагодарил родителей за достойное воспитание настоящих патриотов.

Абубакар Махмудов выразил слова благодарности в адрес депутата и отметил, что с первых же дней все трое сыновей принимают участие в спецоперации. Двое сыновей участвуют как контрактники, а старший сын Максим как доброволец. Отец рассказал о ранении сына, которое он получил на Украине во время боевых действий.

Затем Давуд Сулейманов навестил семью Метея Бакаровича Магомедова, у которого сын, племянник и зять в настоящее время участвуют в специальной военной операции на Украине.

Депутат поинтересовался положением в семье Метея Бакаровича, если в чем нужда, чего не хватает и т. д. Отметил, что ни одна семья участников СВО не останется без внимания со стороны государства, республики и власти на местах. Создаются все новые и новые фонды помощи семьям наших бойцов и поблагодарил родителей за родных героев, пожелал им, чтобы они вернулись живыми и с Победой.

После депутат посетил семью мобилизованного Казбека Рагимова. Давуд Амаевич поинтересовался у родителей Казбека, с какими трудностями они сталкиваются. и что он готов в любое время помочь им, готов оказать необходимую помощь.

Семья Рагимовых рассказала, как их сын уехал на Донбасс по мобилизации, а также они поведали о своей проблеме, связанная с участием в долевом строительстве, куда они вложили и материнский капитал, и все остальные деньги были оплачены за квартиру сразу же. Однако дом в городе Каспийске до сих пор не сдан, хотя должны были сдать еще в 2020 году.

Давуд Сулейманов взял данный вопрос под контроль.

Очень хочется процитировать слова отца Казбека, которые он сказал, провожая гостей. «Я горд и рад, что мой сын с честью защищает интересы нашего государства и русских на Донбассе, испытавших все ужасы украинских нацистов, и уверен, что победа будет за нами», — сказал Ферзали Бабаевич.

Все семьи, в которых сегодня побывали гости, рассказали о том, что местные власти не в полной мере интересуются их положением в семье.

Следует добавить, что депутата Народного Собрания РД сопровождал секретарь отделения ПП «Единая Россия» в МР «Рутульский район» Абрек Рагимов.