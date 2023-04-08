Общество

Депутат НС РД Асият Алиева провела ряд встреч в Дербентском районе

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Сегодня, 8 апреля,  председатель Комитета Народного Собрания Дагестана по аграрным вопросам, природопользованию, экологии и охране окружающей среды Асият Алиева посетила среднюю школу села Дузлак Дербентского района.

Парламентарий встретилась с директором школы Милварой Рабадановой и учителями,  побеседовала с ними о волнующих их вопросах. В конце встречи депутат поблагодарила учителей за  многолетний добросовестный труд и вручила награды Комитета.

Также Асият Алиева встретилась с главой поселка Мамедкала Исрапилом Маллаевым. В ходе беседы были обсуждены социальные вопросы, а также затронуты вопросы весенней призывной кампании.

Было рекомендовано оказывать содействие военному комиссариату по всем сопутствующим вопросам, связанным с прохождением срочной и контрактной служб.

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