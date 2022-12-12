Депутат НС РД Артур Исрапилов посетил ряд семей мобилизованных граждан

Председатель Комитета по законодательству, законности, государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту, депутат НС РД Артур Исрапилов в сопровождении главы села Чапаево Новолакского района Мариса Магомедова посетил ряд семей мобилизованных граждан.

Семьи участников СВО с пониманием относятся к происходящим событиям, хоть и переживают сильно. За столом они рассказали гостям о происходящем на фронте из уст бойцов, которые иногда связываются с семьями. Семьи уже получили региональные и районные выплаты.

В свою очередь, депутат Исрапилов рассказал, что в ближайшее время мобилизованные также получат федеральные единовременные выплаты в размере 195 тыс. рублей, отметил, что члены семей мобилизованных могут в любое время обращаться за необходимой помощью к нему и он постарается помочь. Навестившие в этот день также оказали продуктовую и финансовую помощь семьям.