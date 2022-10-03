Депутат НС РД Абдулла Магомедов добровольцем отправляется в зону специальной военной операции

Депутат Народного Собрания Республики Дагестан, член Комитета по здравоохранению и социальной политике Абдулла Магомедов добровольцем отправляется в зону специальной военной операции.

Словами напутствия проводили коллегу заместители Председателя Народного Собрания РД Сайгидахмед Ахмедов, Камил Давдиев, депутаты Ильяс Мамаев, Елена Павлюченко, Артур Исрапилов, Юсуп Умавов, Асият Алиева, Мурат Пайзулаев, Марина Котенко, Ильман Алипулатов, Магомед Патхулаев, Сагид Сагидов.

Сайгидахмед Ахмедов подчеркнул, что республиканский парламент провожает уже второго депутата на Украину для решения целей и задач, поставленных Верховным Главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным.

«Абдулла Магомедов, как отец четырех детей, был освобожден от мобилизации, но по зову сердца принял решение идти в зону боевых действий. Мы всем депутатским корпусом поддерживаем его в этом и заверяем, что его семья будет под нашей опекой», — отметил вице-спикер и пожелал коллеге с честью выполнить поставленные перед ним задачи и вернуться с победой.

Камил Давдиев отметил, что жители Дагестана всегда отличались патриотизмом, самоотверженностью, мужеством и умением принимать волевые решения. «Наш коллега – тому пример, он сделал серьезный и правильный шаг. Мы желаем ему счастливого пути и скорейшего возвращения обратно живым и здоровым!», — сказал депутат.

Доброго пути коллеге пожелали и другие парламентарии. Они выразили уверенность, что Абдулла Магомедов достойно исполнит свой воинский долг, вдохновляясь мужественном наших предков и героев, которые сегодня защищают честь и достоинство России.

Абдулла Магомедов, в свою очередь, отметил, что принял решение добровольно отправиться в зону специальной военной операции, потому что не мог остаться в стороне в трудное для страны время. Он поблагодарил присутствующих за добрые пожелания и поддержку, пообещал вернутся домой с победой.