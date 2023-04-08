Депутат НС Дагестана Валерий Громов встретился с семьей Героя России из Тарумовки

Депутат Народного Собрания Валерий Громов совместно с заместитем главы Тарумовского района Гаджиудратом Кебедовым, военным комиссаром Тарумовского и Ногайского районов Александром Мельниковым и директором местного информационного центра Лесей Прокопенко встретился с семьей Героя России (посмертно) Шамиля Магомедова из Тарумовки.

В сентябре 2022 года Шамиль Магомедов, находясь в зоне СВО, со своим взводом попал в окружение в селе Борщевая Харьковской области. Ценой своей жизни Шамиль помог выйти из окружения сослуживцам. 7 апреля получено известие о том, что ему присвоено звание Героя России.

Депутат выразил родителям соболезнования, пожелал терпения и сил пережить утрату, а также поблагодарил за воспитание достойных сыновей.

Помимо Шамиля, участниками СВО являются еще двое их сыновей — Магомед и Саид. Последний награждён орденом Мужества. В настоящее время он находится дома на реабилитации после тяжёлого ранения.

Валерий Громов и члены делегации побеседовали с Саидом, являющимся командиром подразделения, который заявил, что не подведет родителей и своего брата-Героя и после излечения вернется к своим подчиненным.

Все члены делегации пожелали родителям Героя России здоровья и благоденствия, а Саиду Магомедову скорейшего выздоровления.