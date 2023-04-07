Депутат НС Дагестана Мусафенди Велимурадов принял участие в заседании призывной комиссии Магарамкентского района

Депутат Народного Собрания Мусафенди Велимурадов принял участие в заседании призывной комиссии Магарамкентского района, состоявшемся под руководством главы муниципалитета Фарида Ахмедова.

В ходе мероприятия состоялось обсуждение вопросов, касающихся организации и проведения весенней призывной кампании на территории Магарамкентского района.

Особый акцент был сделан на информационно-разъяснительной работе с населением. Было отмечено, что ежегодная призывная кампания стартовала в России 1 апреля и продлится до 15 июля. Срок службы составляет 12 месяцев. За уклонение от нее предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Также говорилось о проводимой в муниципалитете работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи и повышению престижа военной службы.

«Призывная кампания должна проходить на высоком организационном уровне, соблюдая все пункты законодательства. Итоги призывной кампании зависят от слаженной совместной работы всех ответственных органов, служб, структур», — сказал руководитель муниципалитета Фарид Ахмедов.