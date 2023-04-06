Депутат НС Дагестана Марат Алияров встретился с военными комиссарами Махачкалы и Каспийска

Депутат Народного Собрания Марат Алияров встретился с военными комиссарами г.Махачкалы Геннадием Курбановым и г.Каспийска Маратом Пашаевым по вопросам весенней призывной кампании в Республике Дагестан.

Комиссары рассказали парламентарию с какими вопросами в военные комиссариаты обычно обращаются граждане, поделились информацией об особенностях призыва на срочную и контрактную службы.

Было отмечено, что солдаты-срочники не будут направляться в зону боевых действий СВО. Срок службы также остался без изменений — 12 месяцев. Большое внимание в ходе призыва уделяется медицинскому обследованию призывников на профпригодность.