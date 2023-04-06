Общество

Депутат НС Дагестана Марат Алияров встретился с военными комиссарами Махачкалы и Каспийска

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Депутат Народного Собрания Марат Алияров встретился с военными комиссарами г.Махачкалы Геннадием Курбановым и г.Каспийска Маратом Пашаевым по вопросам весенней призывной кампании в Республике Дагестан.

Комиссары рассказали парламентарию с какими вопросами в военные комиссариаты обычно обращаются граждане, поделились информацией об особенностях призыва на срочную и контрактную службы.

Было отмечено, что солдаты-срочники не будут направляться в зону боевых действий СВО. Срок службы также остался без изменений — 12 месяцев. Большое внимание в ходе призыва уделяется медицинскому обследованию призывников на профпригодность.

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