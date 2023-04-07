Общество

Депутат НС Дагестана Абдулмуслим Курбаналиев принял участие в заседании призывной комиссии Цунтинского района

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На мероприятии присутствовали актив муниципального образования, военный комиссар Цунтинского района Магомед Курбаналиев, начальник ОМВД России по району Али Магомедов, главы сельских поселений, специалисты ВУС, представители учреждений здравоохранения и образования района.

Парламентарий акцентировал внимание на работе с гражданами, подлежащими призыву на военную службу. Данная работа, отметил он, касается в том числе рассмотрения вопросов и обращений, поступающих в ходе призывной кампании, которые требует конкретных ответов.

Абдулмуслим Курбаналиев отметил, что успешная работа призывной кампании важна для обеспечения обороноспособности страны и требует слаженного взаимодействия всех звеньев и структур исполнительной власти и органов местного самоуправления. Срочники не будут отправляться в зону проведения СВО, подчеркнул парламентарий.

Военный комиссар Магомед Курбаналиев проинформировал о том, что в настоящее время призывные пункты, призывные и медицинские комиссии района готовы к работе. Вместе с тем он указал на случаи, когда граждане, подлежащие призыву, не предоставляют вовремя информацию о выезде за пределы административных границ района на временное или постоянное местожительство. В связи с этим, добавил военком, сотрудниками отдела военного комиссариата проводится разъяснительная работа с гражданами.

Депутат выразил готовность оказать поддержку в этом вопросе.

По итогам совещания принято решение о создании рабочей группы с участием представителей надзорных и правоохранительных органов для оперативного решения вопросов, связанных с подготовкой и проведением призыва граждан на службу в Вооруженные Силы РФ.

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