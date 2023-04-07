Депутат НС Дагестана Абдулмуслим Курбаналиев принял участие в заседании призывной комиссии Цунтинского района

На мероприятии присутствовали актив муниципального образования, военный комиссар Цунтинского района Магомед Курбаналиев, начальник ОМВД России по району Али Магомедов, главы сельских поселений, специалисты ВУС, представители учреждений здравоохранения и образования района.

Парламентарий акцентировал внимание на работе с гражданами, подлежащими призыву на военную службу. Данная работа, отметил он, касается в том числе рассмотрения вопросов и обращений, поступающих в ходе призывной кампании, которые требует конкретных ответов.

Абдулмуслим Курбаналиев отметил, что успешная работа призывной кампании важна для обеспечения обороноспособности страны и требует слаженного взаимодействия всех звеньев и структур исполнительной власти и органов местного самоуправления. Срочники не будут отправляться в зону проведения СВО, подчеркнул парламентарий.

Военный комиссар Магомед Курбаналиев проинформировал о том, что в настоящее время призывные пункты, призывные и медицинские комиссии района готовы к работе. Вместе с тем он указал на случаи, когда граждане, подлежащие призыву, не предоставляют вовремя информацию о выезде за пределы административных границ района на временное или постоянное местожительство. В связи с этим, добавил военком, сотрудниками отдела военного комиссариата проводится разъяснительная работа с гражданами.

Депутат выразил готовность оказать поддержку в этом вопросе.

По итогам совещания принято решение о создании рабочей группы с участием представителей надзорных и правоохранительных органов для оперативного решения вопросов, связанных с подготовкой и проведением призыва граждан на службу в Вооруженные Силы РФ.