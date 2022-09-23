Депутат Народного Собрания Дагестана добровольно мобилизовался для участия в специальной военной операции

О своём намерении отправиться на специальную военную операцию, которая проходит на территории Украины сообщил сегодня член Комитета по образованию и науке НС РД от партии «Единая Россия» Расим Гаджиагаев.

Первый заместитель Председателя Народного Собрания Республики Дагестан Юрий Левицкий подчеркнул, что дагестанцы всегда отличались любовью к своей родине и самоотверженностью. «Именно дагестанцы в 1999 году дали вместе с российской армией отпор международным террористам, бандам наемников, защищая территориальную целостность нашей страны. И сегодня, наш депутат народного собрания Расим принял решение отправиться вместе со своими односельчанами в зону специальной военной операции, чтобы поддержать решение, принятое нашим президентом Владимиром Путиным, поддержать решение главы нашей республики. Это решение поддержали и депутаты народного собрания. Расим у нас является одним из самых активных депутатов, всегда имел свое мнение и всегда активно участвовал во всех мероприятиях», — сказал Юрий Левицкий.

Заместитель Председателя Народного Собрания РД Сайгидахмед Ахмедов также отметил, что много примеров от Дагестана, которые поехали добровольцами и участвуют в специальной военной операции, этот пример не единичный. «Но из депутатов, первый, после объявления частичной мобилизации Расим вызвался и сразу написал заявление, что хочет принять участие в СВО. Сегодня мы, народ, армия объединились вокруг президента, ту задачу, которую необходимо выполнять понимают все как один и поддерживаем нашего президента. Мы, депутаты желаем Расиму Везирхановичу скорейшего выполнения тех задач, которые поставил верховный главнокомандующий, что бы он вернулся в наш строй. Доброго пути!», — отметил Сайгидахмед Ахмедов. Депутат Народного Собрания РД от партии «Единая Россия» Расим Гаджиагаев поблагодарил коллег и рассказал о причинах такого решения.

«Я до этого бывал там с гуманитарной миссией, видел какого мнения народ, они очень ждали нашу помощь, наших ребят. С 2014 года они жили под таким гнетом, каждодневными обстрелами, они это все терпели. Конечно же, принятое решение верховного главнокомандующего это очень волевое и мужественное решение, которое он должен был принять и принял. Именно поэтому, со своей стороны я его полностью поддерживаю, и те цели и задачи, поставленные президентом, будут достигнуты, в этом ни у кого не должно быть сомнений. Потому что я видел боевой дух наших ребят, которые с честью отстаивают интересы нашей страны, выполняя специальную военную операцию. Это решение, принятое мной, я принято после того, что я увидел и почувствовал, я не мог остаться в стороне. Дагестан всегда славился своим мужеством, боевым духом. Я просто хочу обратиться к тем ребятам, которые получили повестки. У каждого есть семья, я понимаю что больно, сложно матерям отправлять сыновей, но это необходимость. У нас, у нашего народа другого выбора нет. Выбор один – вместе добить врага, и мы это сделаем», — обратился депутат.