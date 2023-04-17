Политика

Депутат Молодежного Парламента РД Абдулла Камилов: «Послание Главы определит важнейшие направления политики в различных сферах нашего региона»

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Депутат Молодежного Парламента при Народном Собрании Республики Дагестан Абдулла Камилов поделился ожиданиями от предстоящего послания главы республики Сергея Меликова Народному собранию РД.

«Послание Главы Дагестана — важный документ, который направлен на ускорение процесса развития Дагестана. Он определит важнейшие направления политики в различных сферах нашего региона. Молодежь республики ждет от Послания стимула для включения в работу. Мы готовы помогать во всех вопросах, в которых мы можем быть полезными. Однако, архиважным считаю акцент на информационную безопасность, так как на сегодняшний день вижу данную проблему наиболее актуальной для молодежи в свете СВО. В первую очередь, Запад пытается атаковать информационным ресурсом, который играет огромное значение в век информационных технологий.

Поэтому с нашей стороны необходимо обеспечить защиту наших граждан, особенно молодежь, от информационного терроризма, несущего за собой ложь, фейки, и нападки, которые могут дестабилизировать ситуацию в обществе. С нетерпением ждём послания Главы, так как оно будет определять последовательность наших действий в реализации наших целей», — отметил Камилов.

Источник: Мирмол

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