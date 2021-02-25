Общество

Депутат Марат Асланов сложил полномочия

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Депутат дагестанского парламента Марат Асланов сложил полномочия. Об этом он заявил во время выступления на сессии. Он заявил, что уходит «в знак протеста всему происходящему».

Асланов сказал, что положение в республике для него стало «невыносимо тяжелым».

Парламентарий известен как борец за справедливость. На каждой сессии Народного Собрания он выступал с критикой и обличал недостатки общества.

Марат Асланов попросил у своих избирателей прощения и обещал «завершить всё начатое и не завершенное».

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