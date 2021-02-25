Депутат Марат Асланов сложил полномочия

Депутат дагестанского парламента Марат Асланов сложил полномочия. Об этом он заявил во время выступления на сессии. Он заявил, что уходит «в знак протеста всему происходящему».

Асланов сказал, что положение в республике для него стало «невыносимо тяжелым».

Парламентарий известен как борец за справедливость. На каждой сессии Народного Собрания он выступал с критикой и обличал недостатки общества.

Марат Асланов попросил у своих избирателей прощения и обещал «завершить всё начатое и не завершенное».