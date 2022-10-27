Депутат Марат Алияров прокомментировал поправки к Конституции Дагестана

Депутат НС РД Марат Алияров: «Сегодня в ходе сессии Народного Собрания рассматривались принципиально важные поправки. Говоря о поправке в Конституцию Республики Дагестан, касающуюся территориальных вопросов, отмечу, что как уже неоднократно говорилось, здесь мы приводим наши правовые нормы в соответствие с федеральными.

Согласно статьи 57 Конституции РД, территория Дагестан едина, ее границы меняются только по волеизъявлению ее многонационального народа. Принятые поправки никак не влияют на изменение территории, повода для волнения нет. С июня 2022 года , когда проводилось первое чтение, мы, депутаты, принимали участие в большом количестве круглых столов, разного рода общественных слушаниях, встречались с жителями республики, давали ответы на все волнующе вопросы, разъясняли многие моменты. Еще раз хочу повторить — причин для беспокойства нет. Территориальная целостность нашей республики может быть изменена только лишь с волеизъявления ее жителей».