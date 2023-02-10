Депутат Магомед Магомедов решил медико-социальные проблемы граждан и оказал материальную помощь семьям мобилизованных

В Общественной приемной партии «Единая Россия» состоялся личный прием депутата Народного Собрания РД Магомеда Магомедова, на котором было рассмотрено более 10 обращений граждан. Они касались различных областей: медицины, ЖКХ, газо- и электроснабжения, помощи семьям военнослужащих. Большинство вопросов было решено на месте, остальные — взяты на контроль.

Так, Салихова Сиянат пришла выяснить о существующих выплатах и льготах, положенных раненным участникам СВО. Ее сын находится сейчас на лечение в Институте им. Бурденко в Москве, ему предстоит сложная операция. Матери военнослужащего была дана информация о выплатах, а также парламентарий обещал оказать ей всю необходимую материальную помощь. Также депутат трудоустроил и супругу мобилизованного Рухсанат Агаеву, по специальности учителя начальных классов.

«Семьи наших ребят, находящихся сейчас на Украине, должны быть окружены вниманием и заботой», – отметил депутат.

Положительно решен и вопрос многодетной матери Аминат Далгатовой, страдающей хроническими болезнями, ей была выделена путевка для оказания специализированного лечения.

Житель Карабудахкентского района Чамсутдин Абусов попросил асфальтировать улицу, названную в честь погибшего участника СВО, а махачкалинец Идрис Османов – участок дороги на ул. Галимова у дома 2.