Депутат из Дагестана оказался в финале кадрового проекта «Единой России»

«Федеральный ПолитСтарт» — это кадровый проект «Единой России», который направлен на привлечение талантливых политиков из регионов для дальнейшего участия в федеральной избирательной кампании. Уже подведены итоги полуфинала, которые позволили определить 50 финалистов из 6739 конкурсантов. При выборе финалистов учитывались профессиональные и личные качества, а также участие в волонтерской деятельности. В число финалистов вошла и депутат Народного Собрания РД Анна Безрукова. По её словам, данный проект является хорошей возможностью для перенятия опыта у ведущих отечественных политологов и политтехнологов.

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