Депутат Хамзаев: «Мы должны хотя бы частично снять беспокойство у наших мобилизованных»

Госдума 18 октября приняла в I чтении проект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом доверенным лицам. Как говорится в законопроекте, учредителям, собственникам-гендиректорам компаний, ИП предоставляется семь суток на передачу управления предприятием или компанией доверенным лицам. Кроме того, предлагается не распространять на мобилизованных предпринимателей действующий запрет на совмещение военной службы и занятие бизнесом. Статус военнослужащего по закону не позволяет предпринимателю заниматься управлением бизнеса лично или через доверенных лиц.

Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев прокомментировал обсуждаемый законопроект: «Важная тема, которая беспокоит многих из тех, кто сегодня стоит на защите нашей Родины. Считаю, что в принятии тех или иных форм поддержки мобилизованных мы должны руководствоваться, исходя из их запроса. Человек должен иметь право оставить своё дело, доверив, например, близкому человеку. Мы должны хотя бы частично снять беспокойство у наших мобилизованных о том, что будет с их бизнесом, пока они выполняют Государственные задачи».

Парламентарий также отметил, что сегодня в первом чтении был принят законопроект о предоставлении кредитных каникул для мобилизованных учредителей малого и среднего бизнеса.

«Считаю, что поддержка мобилизованных в их профессиональной деятельности в гражданской жизни должна быть адресной, в зависимости от сфер деятельности людей», – заявил Хамзаев.