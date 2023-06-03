Депутат Хабибулла Магомедов поздравил воспитанников избербашского детского дома с Днем защиты детей 

Депутат НС РД Хабибулла Магомедов в День защиты детей порадовал воспитанников избербашского Детского дома № 7 их любимыми угощениями, передал им свои поздравления и самые наилучшие пожелания. Такое внимание парламентария к детишкам из этого учреждения стали уже традиционными. Видятся они часто, поэтому его давно уже не нужно им представлять.

Месяцем ранее Хабибулла Магомедов также организовал ребятам вкусный ужин и лично принял в нём участие. А на этот раз, будучи за пределами республики, депутат пообещал детям через своих помощников в скором времени увидеться вновь.

По итогу встречи сделали общее фото на память, после чего все участники поблагодарили Хабибуллу Магомедова за активное участие в их жизни.

Источник: Мирмол