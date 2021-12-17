Депутат Государственной думы РФ Бийсултан Хамзаев прокомментировал строительство Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Альтаир» в Дагестане.

«Это очень правильный посыл Главы Дагестана. В Дагестане очень много молодых, талантливых ребят, которые должны получать полный базис не только знаний, но и компетенций для своего возраста, не выезжая из республики. Наши молодые люди демонстрируют хорошие результаты, проявляют себя в разных сферах, соответствуя всем современным тенденциям, например в киберспорте или в сфере искусственного интеллекта. Напомню, что совсем недавно ученик 11 класса СОШ №2 Каспийска Саид Азизов стал победителем международного конкурса по искусственному интеллекту. Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно отмечал, что в регионах должны появляться современные центры образования, особо выделив Дагестан: «Каспийск – город замечательный. Дагестан заслуживает, чтобы, не откладывая в долгий ящик, решить эту задачу в самое ближайшее время.

Глава Дагестана продемонстрировал особое отношение к теме поддержки талантливой молодежи. Передача резиденции Главы для создания большого интеллектуального парка даст новый импульс в развитии молодежи не только в Дагестане и на Северном Кавказе, но и в России. Это место находится на горе Тарки-Тау с прекрасным, живописным видом, который должен символизировать для молодежи отсутствие каких-либо преград! Нахождение образовательного кластера в таком месте очень символично!», — отметил народный избранник.