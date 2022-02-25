Депутат Государственной Думы Генерал-майор Абдулхаким Гаджиев высказался о ситуации в Украине. Он опубликовал свое обращение к соотечественникам в Инстаграме.

«Дорогие друзья!

Сегодня Президент России, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами страны Владимир Владимирович Путин принял непростое решение о начале специальной военной операции в Донбассе.

Мы все с вами были свидетелями многочисленных раундов переговоров, которые, к сожалению, не дали результатов, что вынудило Россию пойти на этот непростой шаг.

На протяжении восьми лет Россия призывала к выполнению Минских соглашений и пыталась призвать прислушаться к голосу разума украинские власти и их западных кураторов. Тщетно. Нас не слушали и не слышали.

Подчеркну, что военная операция не направлена против украинцев, мирных жителей, против народа. Это вынужденный шаг, который позволит обеспечить мир и безопасность для жителей ДНР и ЛНР, а также всей Европы.

Ситуация находится под полным контролем, и все органы власти продолжают работу в обычном режиме. Россия не стремится ущемить интересы братского народа, но вынуждена предпринять меры для обеспечения собственной безопасности.

Дальше терпеть убийства наших сограждан, наращивание на наших рубежах враждебной военной инфраструктуры, направленной на наше уничтожение, – мы не имеем права!

Как генерал, боевой офицер, я безусловно поддерживаю решение Верховного главнокомандующего Владимира Путина и готов в любой момент по приказу сменить кресло депутата Государственной Думы на полевую форму военнослужащего», — говорится в обращении.