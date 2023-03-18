Депутат Госдумы Султан Хамзаев в Москве встретился с представителями ногайской молодежи

«Мы избрали настоящего депутата. Я искренне желаю от имени ногайского народа новых успехов, новых достижений и крепкого здоровья», — отметил Э. Саитов.

Сам Депутат на своем телеграмм-канале отметил, что впятничный вечер в стенах Государственной Думы по просьбе ногайской общественности встретился с земляками.

«Такие просьбы звучали в ходе моего недавнего визита в район. Отличная, тёплая встреча с множеством конкретных вопросов, чем можем быть полезны здесь, в Москве. Рад, что у наших молодых ребят есть интересные истории, которые направлены на сохранение культуры и родного языка, как проект «Неделя лекче» или «Байрам». Не обошлись без вопросов о работе Государственной Думы, продолжении работы над инициативами, которые напрямую касается нашей малой Родины — Дагестана, а также остальных 5 регионов России, где приживают Ногайцы. Договорились, что выстроим системную работу по обратной связи, чтобы все те, у кого есть предложения, вопросы, проблемы могли всегда найти поддержку. Получился хороший, насыщенный диалог!» — сказал Султан Хамзаев.

Источник: Голос степи