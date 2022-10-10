Депутат Госдумы Султан Хамзаев: «Путин как никто другой знает методы борьбы с террором»

Депутат Государственной Думы ФС РФ Султан Хамзаев прокомментировал последние заявления Президента России Владимира Путина.

«Владимир Путин назвал взрыв Крымского моста терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ. Авторы, исполнители и организаторы взрыва — спецслужбы Украины. Я не сомневаюсь в быстрых, четких и конкретных решениях Президента, которые последуют за этим терактом. Мы знаем, что Владимир Путин как никто другой знает методы борьбы с террором. Все те, кто связаны с терактом, я уверен, получат сполна», – заявил Хамзаев.

Парламентарий отдельно выделил работу Следственного комитета: «Александр Иванович и его команда с первых дней спецоперации строго, профессионально и аккуратно осуществляют предназначение СК в ответственное для страны время».