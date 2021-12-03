Депутат Госдумы Султан Хамзаев провел прием граждан в Ногайском районе

Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев провёл приём граждан в Ногайском районе.
Первым обратился к федеральному депутату глава села Терекли- Мектеб Зейдулла Аджибайрамов. Он рассказал об острой нехватке воды в райцентре. По его словам, еще с советских времен пробуренные 23 артезианские скважины изношены и для укрупненной почти два раза села их не хватает.
Хамзаев обещал помочь в решении этого вопроса.
Директор школы села ШумлеликОмаргаджи Шахбанов и житель села Уйсалган Шагидулла Торпиков обратились с просьбой помочь в строительстве в этих двух селах модульных детских садов.
Хамзаев взял оба вопроса под контроль.
Заявителей в целом интересовали социальные и частные вопросы.
Затем Хамзаев встретился с активом района. Говорили об экологических проблемах района.
Депутат также встретился с коллективом Ногайской ЦРБ. Он угостил их самаркандским пловом.