Депутат Госдумы Султан Хамзаев провел прием граждан в Ногайском районе

Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев провёл приём граждан в Ногайском районе.

Первым обратился к федеральному депутату глава села Терекли- Мектеб Зейдулла Аджибайрамов. Он рассказал об острой нехватке воды в райцентре. По его словам, еще с советских времен пробуренные 23 артезианские скважины изношены и для укрупненной почти два раза села их не хватает.

Хамзаев обещал помочь в решении этого вопроса.

Директор школы села ШумлеликОмаргаджи Шахбанов и житель села Уйсалган Шагидулла Торпиков обратились с просьбой помочь в строительстве в этих двух селах модульных детских садов.

Хамзаев взял оба вопроса под контроль.

Заявителей в целом интересовали социальные и частные вопросы.

Затем Хамзаев встретился с активом района. Говорили об экологических проблемах района.

Депутат также встретился с коллективом Ногайской ЦРБ. Он угостил их самаркандским пловом.