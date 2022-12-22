Депутат Госдумы Султан Хамзаев прокомментировал закрытые осенней сессии работы депутатов

«За год мы приняли 653 закона, которые касаются ключевых сфер жизнедеятельности нашей страны. Это новые механизмы укрепления суверенитета России, обороноспособности страны, мер поддержки нашей Армии. В этой сессии мы ратифицировали важнейшие договоры о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Это историческое событие!», – заявил Хамзаев.

Депутат отметил работу по защите здоровья граждан от пагубных угроз: «По линии межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз ГД мы разработали и приняли 4 законопроекта. Это и законопроект об ужесточении ответственности за нелегальный оборот метилового спирта, новых стандартов реабилитации учреждений, где больным оказывают медицинскую и психологическую помощь».

Хамзаев выделил новый сложившийся тренд: «У нас одна партия – наша страна. В условиях беспрецедентного давления запада у депутатов нет разногласий в ключевых, принципиальных решениях. В этом большая заслуга Президента России Владимира Путина и Руководства Парламента», – заключил Султан Хамзаев.