Политика

Депутат Госдумы Султан Хамзаев прокомментировал закрытые осенней сессии работы депутатов

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«За год мы приняли 653 закона, которые касаются ключевых сфер жизнедеятельности нашей страны. Это новые механизмы укрепления суверенитета России, обороноспособности страны, мер поддержки нашей Армии. В этой сессии мы ратифицировали важнейшие договоры о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Это историческое событие!», – заявил Хамзаев.

Депутат отметил работу по защите здоровья граждан от пагубных угроз: «По линии межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз ГД мы разработали и приняли 4 законопроекта. Это и законопроект об ужесточении ответственности за нелегальный оборот метилового спирта, новых стандартов реабилитации учреждений, где больным оказывают медицинскую и психологическую помощь».

Хамзаев выделил новый сложившийся тренд: «У нас одна партия – наша страна. В условиях беспрецедентного давления запада у депутатов нет разногласий в ключевых, принципиальных решениях. В этом большая заслуга Президента России Владимира Путина и Руководства Парламента», – заключил Султан Хамзаев.

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