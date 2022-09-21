Депутат Госдумы Султан Хамзаев прокомментировал обращение Президента России

Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев всецело поддерживает позицию Президента России Владимира Путина, отметив необходимость решений, озвученных лидером страны: «Это не «хотелка», не прихоть. На это есть причины, доводы, о которых сказал Президент. Это обязательство для всех тех, кто в своей жизни давал присягу своему Отечеству»,– заявил Хамзаев.

Парламентарий также отметил, что сегодня речь идёт «о защите нашей Родины, нашего суверенитета и территориальной ценности, обеспечения безопасности и порядка на всей территории России».

Хамзаев уверен, что у России нет обратного пути: «У нашей страны были скрытые враги, теперь – они явные. Запад перешагнул все красные линии, Россия очертила линию фронта. Запад хочет распада России. Поэтому самое время показать единство народов нашей страны, готовность выполнять главные Государственные задачи», – отметил законодатель.

Также депутат Госдумы прокомментировал заявление Министра Обороны РФ Сергея Шойгу: «Частичная мобилизация – это 1% от числа нашей мобилизационной мощи. Резервисты – не будут из числа срочников, студентов ВУЗов. Речь про тех, у кого есть боевой опыт, людей, которые знают, что такое боевые конфликты, принимали в них участие».

Султан Хамзаев рекомендовал обратить внимание на то, что из общего количества раненых бойцов, по данным Министерства Обороны РФ, больше 90% вернулись в строй: «Потому что там, на передовой всегда виднее, что отстаивает Россия и наш солдат!», – отметил депутат.