Депутат Госдумы Султан Хамзаев поздравил Владимира Путина с Днем рождения

Сегодня, 7 октября, Президент России Владимир Путин отмечает юбилей. Главе государства исполнилось 70 лет. Депутат Государственной думы Султан Хамзаев поздравил президента страны.

«От команды «Трезвая Россия» и от себя лично хочу поздравить Владимира Владимировича с Днем рождения. Мы гордимся и уважаем нашего национального лидера, человека, который вошел в историю России как мужественный руководитель, который не боится принимать самые ответственные решения, умеет противостоять всевозможным угрозам, ради процветания и развития нашей страны», – заявил Хамзаев.

Парламентарий отметил, что при Владимире Путине Россия снова стала сверхдержавой, образцом суверенного Государства: «Наша страна ощутила свою истинную силу, основанную на традициях, ценностях, богатой культуре и вере».