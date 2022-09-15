Депутат Госдумы Султан Хамзаев поздравил с Днём единства народов Дагестана

День единства народов Дагестана — республиканский праздник, который отмечается ежегодно 15 сентября. Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев обратился к землякам, поздравив всех с наступившим праздником: «Республику Дагестан называют Россией в миниатюре. Многонациональный, сплоченный народ Дагестана – пример настоящей дружбы и гармонии. Мы чтим традиции каждой нации, опираемся на глубокую историю, вспоминаем героические подвиги, когда неделимый Дагестанский народ отстаивал не только своё право на мирную жизнь, но и защищал южные границы всей России!», – заявил Хамзаев.

Парламентарий также процитировал слова Дагестанского поэта Расула Гамзатова: ««В Дагестане я – аварец, в России – дагестанец, а за границей я – русский». Это подлинный лозунг, который нужно помнить, говоря о единстве наших братских народов в составе Дагестана и всей России!», – отметил Хамзаев.

Султан Хамзаев пожелал всем дагестанцам «не терять свою самоидентичность, чтобы все наши дела были направлены на развитие и созидание!».