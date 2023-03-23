Депутат Госдумы Султан Хамзаев поздравил мусульман с наступлением месяца Рамадан

«Хочу поздравить всю мусульманскую Умму с наступлением долгожданного Священного месяца Рамадан. Месяц поста – ещё одна благодатная возможность подумать о самом важном, нашем духовном начале, ценностях и устоях», – отметил Султан Хамзаев.

Парламентарий напомнил, что это время добрых дел, светлых помыслов и искренности, «то, чего так порой не хватает!».

Султан Хамзаев пожелал каждому обрести духовное спокойствие и гармонию. «Пусть Всевышний примет все наши благие намерения, дела и услышит наши мольбы!» – добавил депутат.