Общество

Депутат Госдумы Султан Хамзаев поздравил мусульман с наступлением месяца Рамадан

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«Хочу поздравить всю мусульманскую Умму с наступлением долгожданного Священного месяца Рамадан. Месяц поста – ещё одна благодатная возможность подумать о самом важном, нашем духовном начале, ценностях и устоях», – отметил Султан Хамзаев.

Парламентарий напомнил, что это время добрых дел, светлых помыслов и искренности, «то, чего так порой не хватает!».

Султан Хамзаев пожелал каждому обрести духовное спокойствие и гармонию.  «Пусть Всевышний примет все наши благие намерения, дела и услышит наши мольбы!» – добавил депутат.

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