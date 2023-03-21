Депутат Госдумы Султан Хамзаев помог ветерану афганских событий в вопросе получения жилищного сертификата

В ходе посещения Ногайского района депутат Госдумы РФ провел встречу с участниками СВО и с семьями добровольцев. Тогда участники встречи обратились с просьбой к Хамзаеву помочь в получении жилищного сертификата участнику СВО, ветерану афганских событий Даниялу Ильясову.

Тогда выяснилось, что афганец Даниял Ильясов более 10 лет не может получить сертификат на жилье, полагающийся государством.

И вот, сегодня, 21 марта, глава Ногайского района Джамалтудин Эсиргепов сообщил на аппаратном совещании о том, что этот вопрос, связанный с получением жилищного сертификата у Данияла Исльясова можно считать решенным.

— Вчера мне позвонили помощники депутата Султана Хамзаева, которые сообщили, что вопрос данный решен и в ближайшее время участник СВО Ильясов получит положенный ему жилищный сертификат. Также хочу сообщить всем еще одну приятную новость от нашего депутата. Капитальный ремонт школы имени Джанибекова села Терекли — Мектеб имеет все шансы быть включенным в правительственную программу капитальных ремонтов школ и детсадов. Это благодаря авторитету и стараниям Султана Султановича, за что ему огромное спасибо от имении всего народа. Я бы в эту программу включил еще две школы сел –Карагас и Червленные Буруны, думаю, что у нас вместе с Султаном Султановичем получится, — отметил Джамалутдин Эсиргепов.

Он также отметил, что помощники депутата ежедневно звонят и просят ряд документов для решения тех или иных вопросов, обозначенных во время приезда Хамзаева в муниципалитет. Эсиргепов призвал соответствующих лиц, активно содействовать помощникам Депутата и далее совместно решать вопросы.

Отметим, что кроме посещения Ногайского района Дагестана депутат Госдумы Султан Хамзаев еще провел встречу с ногайской молодежью в Москве, в здании Госдумы.

Источник: Голос степи