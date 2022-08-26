Депутат Госдумы Султан Хамзаев отметил позицию бизнес-сообщества Дагестана

Сегодня депутат Государственной Думы Султан Хамзаев в своём телеграм канале опубликовал официальное обращение Уполномоченного по правам предпринимателей РД Мурада Далгатова.

В своём письме на имя депутата Далгатов пишет об опасениях предпринимательского сообщества, вызванных возможным принятием законопроекта «о едином операторе цифровых конструкций».

«Законопроект действительно вызывает вопросы многих игроков рынка в регионах нашей страны. Очень хорошо, что у коллег из нашего региона есть позиция, а также запрос на качественное обсуждение и доработку законопроекта. Именно для этих целей законопроект был направлен в регионы страны, для широкого обсуждения», – отметил Хамзаев.

Парламентарий также сообщил, что будет рекомендовать профильному комитету Государственной Думы «взять в работу позицию бизнес-сообщества Республики Дагестан, а также в дальнейшем опираться на позицию с учетом мнений из регионов нашей страны».