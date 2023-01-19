Депутат Госдумы Султан Хамзаев добивается запрета продажи вейпов

Депутат Госдумы России Султан Хамзаев выступил в зале пленарных заседаний Государственной Думы с инициативой введения запрета на продажу и оборота электронных сигарет и вейпов.

По словам самого Хамзаева, данная инициатива уже нашли поддержку и отклик у спикера Госдумы Вячеслава Володина, который дал протокольные поручения профильным комитетам проработать данный вопрос. «Мы также инициировали запрос в МВД РФ, Минздрав России и Роспотребнадзор с просьбой дать свою оценку и позицию данной идее и уже получили обратную связь от Роспотребнадзора, который поддержал нас в этом начинании», — сказал депутат Госдумы.

Парламентарий убежден, что табак – тот же наркотик, который годами распространялся в стране интересами крупных 4 компаний — British American Tobacco, Philip Morris International, Japan Tobacco International. «Вейпы и вообще электронные сигареты изначально подавались теми же табачными компаниями, как способ бросить курить. В итоге это стало своего рода «подсаживанием» молодежи на курение. Выступаю за полный запрет продажи вейпов в нашей стране, как это сделано во многих странах мира. Сигареты – единственная продукция в магазине, описание состава которой вы не увидите на упаковке.

Более того, в самих корпорациях считают, что состав сигарет и дальше должен находится под грифом секретности. Почему? Потому что, я уверен, в сигаретах давно нет табака, это обычные химические вещества, реагенты. Необходимо провести дополнительные исследования», — сказал Хамзаев.

Источник: Мирмол