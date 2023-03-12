Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев: «Понимаю, что сегодня сложное время, но мы работаем в правильном направлении»

Сегодня, 12 марта, в зале заседаний администрации Ногайского района РД прошла встреча актива муниципалитета с депутатом Государственной Думы РФ от ВВП «Единая Россия», руководителем Федерального проекта «Трезвая Россия» Султаном Хамзаевым. На встрече приняли участие министр сельского хозяйства и продовольствия РД Мухтарбий Аджеков, глава Ногайского района Джамалутдин Эсиргепов, районные депутаты, руководители государственных учреждений и организаций, представители политических партий и общественных движений, жители района.

Открывая мероприятие, глава района сообщил, что встреча пройдет в форме диалога: вопрос-ответ.

В начале хорошие новости. У депутата Госдумы Султана Хамзаева в Ногайском районе появились помощники.

— При моем прошлом визите в район договорились, что возьму помощником одного представителя Ногайского народа для более тесного диалога. Могу сказать, что мы не ограничились одним помощником. Мои помощники: Эльмира Кожаева в районе, Султанали Шахмурадов в Махачкале, Тангатаров Нурлан, Абдулкеримов Умар в Москве, — сообщил присутствующим Султан Хамзаев.

Приветствуя собравшихся, Султан Хамзаев разъяснил, что данное мероприятие проводится с целью его ознакомления с проблемами, вопросами населения и сопоставления «в правильном ли направлении мы движемся». Депутат сообщил, что в целом ситуация сегодня в республике, в стране, мягко говоря, нелегкая. По его словам, в наше время происходят исторические события. Перед нами всеми стоят конкретные сложные вызовы. Однако, несмотря на это, руководство страны и республики озабочены решением в первую очередь социально-экономических проблем, улучшением качества жизни населения. Тому яркий пример, отметил в своей речи депутат, недавнее Послание Президента России Федеральному Собранию РФ, львиная часть которого было посвящено социальным вопросам: строительству школ и детских садов, лечебных учреждений, спортзалов и стадионов и т.п.

Султан Хамзаев выразил благодарность тем семьям, в которых сыновья и мужья сегодня находятся в зоне действия СВО.

«Наши ребята там в очередной раз доказывают, что дагестанцы – это люди слова и дела. Многие наши земляки сегодня защищают суверенитет нашей общей родины – России», – отметил он.

Останавливаясь на вопросах и нуждах людей, депутат подчеркнул, что «сегодня много проблем, сложное время, но мы работаем в правильном направлении».

Министр сельского хозяйства и продовольствия республики Мухтарбий Аджеков поблагодарил Султана Хамзаева за приезд в Ногайский район и организацию подобной встречи с людьми. Глава ведомства напомнил, что один из насущных проблем района вопрос опустынивания сегодня начал решаться на федеральном уровне. Этот вопрос на федеральном уровне продвигало нынешнее руководство Дагестана во главе с Сергеем Меликовым.

«И одним из тех, кто активно помогал решению данной проблемы на высоком уровне был и наш депутат Султан Хамзаев», – отметил Мухтарбий Аджеков.

Первым к депутату обратился председатель Общественной палаты Ногайского района Эльмурза Саитов. Он от лица всей общественности муниципалитета выразил признательность Султану Хамзаеву, который по словам Саитова «отличается от других депутатов тем, что постоянно находится в гуще всех событий и проблем нашей республики и страны. Поэтому мы должны его всячески поддерживать и, если надо, защищать».

Э.Саитов попросил депутата, чтобы он помог с вопросом издания учебников на ногайском языке. На эту просьбу Султан Хамзаев тут же откликнулся и горячо ее поддержал. Он ответил, что данный вопрос очень «больной» для народов всей нашей республики и сообщил, что по поручению Главы Дагестана готовится к изданию учебник для дагестанских школьников «Мой родной край Дагестан», который на 1 сентября получит каждый первоклассник.

Директор средней школы имени А.Джанибекова села Терекли- Мектеб Курасхан Ярикбаева подняла вопрос о необходимости проведения капитального ремонта здания школы, который был сдан в эксплуатацию в уже далеком 1979 году. Депутат Хамзаев заверил ее, что он лично поговорит по решению этого вопроса с министром образования РД Яхьей Бучаевым.

Заслуженный работник культуры РФ, известный композитор Яхья Кудайбердиев поднял проблему строительства в селе Терекли-Мектеб нового здания для школы искусств имени С.Батырова.

«Талантливых детей у нас много, – заявил Кудайбердиев. – Только вот школа сама ютится в некомфортном для занятия искусств старом и ветхом здании бывшего совхоза имени Ленина».

На встрече также выступили и задали свои вопросы депутату Госдумы председатель совета старейшин села Терекли-Мектеб Шатемир Мунгишиев, исполнительный секретарь Ногайского местного отделения ВВП «Единая Россия» Амирхан Межитов, депутат райсобрания из села Кунбатар Рустам Адильгереев, глава села Карагас М.Капашов, тренер ДЮСШ села Терекли-Мектеб Алан Ярикбаев, сотрудник райадминистрации Рустем Гапаров и другие.

Источник: Голос степи