Депутат Госдумы призвал коллег перевести месячную зарплату на нужды СВО

Депутаты Госдумы должны отказаться хотя бы от своей месячной зарплаты и перевести ее на нужды спецоперации РФ на Украине, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«Считаю, что будет правильно, если каждый депутат откажется хотя бы от месячной зарплаты в пользу фонда, специализирующегося на вышеперечисленных целях (поддержка солдат в зоне спецоперации, гумпомощь жителям новых территорий). Они есть как при нашей партии, есть в регионах, есть при разных гуманитарных организациях», — рассказал парламентарий.

Хамзаев отметил, что помогает военнослужащим, участвующим в спецоперации, с первого дня ее проведения. «В регионе действует один централизованный счёт при Минтруде, инициированный главой Дагестана, на который все желающие могут внести денежные средства. Так, например, на счёт фонда в марте нашей командой было внесено 2 миллиона рублей. Сегодня мы также сосредоточены на адресной закупке всего необходимого для наших бойцов», — сказал парламентарий.