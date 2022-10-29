Депутат Госдумы Хамзаев передал в библиотеку Парламента свою книгу

Депутат Государственной Думы России Султан Хамзаев поделился информацией, что передал в фонд библиотеки Парламента свою книгу.

«Табак и никотин. Многовековая история обмана» – первая книга в России, рассказывающая в деталях о всех махинациях табачных корпораций, историю появления табачной продукции, массовое потребление и методы противодействия табачному лобби не только в России, но и в мире», – рассказал Султан Хамзаев.

Парламентарий также отметил значимость библиотеки при парламенте страны. «К нам в Государственную думу приходят разные запросы и просьбы. Иногда нас просят предоставить ту или иную книгу или издание. Хотя растёт популярность электронных носителей нет ничего лучше классического варианта книги, с аккуратными буклетами и страницами, хранящими энергетику своих читателей! Мало кто знает, но каждая книга, имеющая Государственное значение оказывается в библиотеке Парламента», – заявил Хамзаев.