Депутат Госдумы Джамалудин Гасанов дал интервью «Известиям» по взаимоотношениям с Японией

Россия заинтересована в нормализации отношений с Японией. Об этом 3 октября «Известиям» заявил депутат Госдумы Джамаладин Гасанов.

«Россия никогда не отказывалась от диалога по мирному договору, она всегда была заинтересована в нормализации отношений с Японией. Мы неоднократно напоминали и говорили о необходимости уважать закрепленные в международных документах результаты Второй мировой войны», — сказал Гасанов.

Депутат добавил, что у РФ была договоренность с прежним премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой по разработке плана взаимодействия на основе документов 50-х годов, «однако японская сторона постоянно меняла свои желания».

«А сейчас Япония ввела санкции против нас, финансирует и поставляет оружие Украине. Был ряд высказываний против нас, нашего президента. Боюсь, в этих условиях одного желания с японской стороны, недостаточно», — заключил Гасанов.

Депутат Государственной думы, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий также подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Токио.

«Но они должны понимать, что ни пяди земли мы им не отдадим никогда», — сказал он.

Ранее в этот день премьер-министр Фумио Кисида сообщил, что японское правительство не намерено отступать от мирного курса своей политики в отношении РФ для того, чтобы решить с ней в будущем территориальный вопрос и подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о невозможности вести с Японией мирные переговоры в сложившихся условиях. Он отметил, что государство приняло позицию недружественной страны.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.

5 сентября российское правительство приняло решение прекратить действие соглашений с Японией о процедуре взаимных поездок и организации облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды японскими гражданами, жившими ранее на этих островах, и членами их семей. Документ действовал с 1999 года.

На следующий день Япония выразила протест в связи с выходом России из соглашения об облегченном посещении Курил. Как заявил генсек кабинета министров Хирокадзу Мацуно, японская сторона считает это неправомерным.