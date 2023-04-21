Депутат Госдумы Джамаладин Гасанов прокомментировал Послание Главы Дагестана Сергея Меликова Народному Собранию РД

— Сергей Алимович в своем послании затронул все наиболее значимые сферы жизнидеятельности республики, были четко сформулированы и обозначены ориентиры для развития и укрепления экономики, вопросы дополнительной государственной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, решение инфраструктурных проблем, развитие туристической отрасли.

Также Глава Республики Лагестан уделил внимание решению жизненно важных и насущных проблем для населения – это и вопросы социальной сфера, обеспечение безопасности, меры для увеличения роста занятости и доходов населения, формирование комфортной среды для проживания, в том числе обеспечение качественно образования, совершенствования жилищно-коммунальной сферы и пр.

Послание Главы Дагестана вышло объемным, подробным, информативным и вселяющим уверенность в завтрашнем дне нашей Республики и ее процветании.