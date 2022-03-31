Депутат Госдумы Артём Бичаев провел приём граждан в приемной «Единой России»

Вчера, 30 марта, в Региональной общественной приемной Партии «Единая Россия» обращения граждан рассмотрел депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозный объединений Артем Бичаев.

На прием к депутату пришли 10 дагестанцев. Проблемы граждан, как всегда, затрагивали различные сферы жизнедеятельности: вопросы благоустройства дворовой территории, проблемы ЖКХ, газификации муниципалитетов республики и другие.

Одной из первых к парламентарию обратилась жительница г.Махачкалы Фатима Джабраилова с жалобой на частое отключение горячей воды и света по ул.Джамалутдина Атаева №4. Парламентарий созвонился с управляющей компанией по данному вопросу. Как позже сообщила заявительница, вопрос был решен положительно.

Гаджиева Муслимат обратилась с просьбой оказать содействие в переоформлении документов по опеке над инвалидом. Депутат направил заявительницу в Пенсионный фонд по РД. По полученной информации, вопрос заявительницы был решен. Она выразила благодарность депутату.

Во время приема были рассмотрены и другие обращения, которые взяты под личный контроль депутата, а помощнику поручено подготовить и направить депутатские запросы по рассмотрению и дальнейшему решению поднятых на приеме вопросов.

Источник: РИА Дагестан