Депутат Госдумы Артем Бичаев организовал поездку воспитанникам школы-интерната

В преддверии Международного дня защиты детей по поручению депутата Государственной Думы Артема Бичаева его помощники вместе с детьми из школы-интерната «Интернат-сирот» Махачкалы посетили конный комплекс «Агачаул» в Карабудахкентском районе. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

В поездку отправились порядка 20 воспитанников детского дома. Они прошли с экскурсией по территории клуба, посетили конюшни, покатались на лошадях и сделали памятные фотографии. Дети смогли покормить и погладить лошадей, узнать об основах содержания и ухода за животными.

В завершение экскурсии для детей подготовили праздничный стол с угощениями.

«Я рад, что дети провели отличный день за городом, устроили пикник, и многим удалось исполнить свою мечту – покататься на лошадях. Проведение выездных мероприятий положительно влияет на эмоциональное состояние ребят и их настроение», – прокомментировал Артем Бичаев.

Источник: РИА Дагестан