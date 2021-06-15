Депутат ГД РФ Магомед Гаджиев встретился с коллективом ГКБ N1 города Махачкалы

Первую городскую клиническую больницу города Махачкалы посетил депутат Государственной Думы РФ Магомед Гаджиев. В рамках встречи руководитель медучреждения Хаджимурад Малаев выразил благодарность депутату за помощь в период борьбы с пандемией COVID-19. По словам Магомеда Гаджиева, пандемия стала сложным испытанием для всей страны, в котором партия «Единая Россия» продемонстрировала своей работой, как нужно справляться с такими испытаниями. По словам депутата, политическая партия выполнила всю программу 2016 года, несмотря на пандемию и санкции.

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